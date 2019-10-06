Kahramankazanlılar, ecdadın izinde...

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezilerine yoğun ilgi gösteren ilçe halkı, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret etme fırsatı buluyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezilerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Gezilerin ilk iki turunda ilçedeki kadınlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret etti. Kahramankazan belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye önünden hareket eden kafileleri ziyaret ederek, geziye katılanlara “hayırlı yolculuklar” temennisinde bulundu.

Yeniden keşfediyorlar

Başkan Oğuz, “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileriyle ilçe halkının Osmanlı başkentlerini yeniden keşfettiğini belirterek, “Minarelerle taçlandırılmış üç eski başkentimizi ziyaret eden halkımız, Osmanlı’nın görkeminin yüzlerce yıllık tanıkları olan bu şehirlerimizi yerinde görüyor. Kuruluşa şahitlik etmiş Bursa’yı, yükseliş döneminde ön plana çıkmış Edirne’yi, zirve ve çöküşe tanıklık etmiş İstanbul’u görmeye tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda bu gezilerimizi sıklaştıracağız” diye konuştu.