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Kahramankazanlıların “Adalet” Nöbeti Sürüyor

Ankara Haberleri 01.08.2019, 09:31 Tuğçe Hanım
Kahramankazanlıların “Adalet” Nöbeti Sürüyor

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini kesintisiz sürdürüyor.

FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazanlıların, yargılanmaların başladığı günden bu yana başlattığı adalet nöbeti sürüyor. Kahramankazanlılar adalet nöbetini, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin görülen davada ara kararın verildiği duruşmada da sürdürdü. Nöbete katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, darbeci sanıkların yargılandığı Akıncı Üssü davasını takip etti.

“İNANCIMIZ TAM”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazanlılar’ın duruşmaların başladığı günden bu yana aralıksız olarak Sincan’da olduğunu söyledi. Oğuz, “Rahmet ve minnetle yâd ettiğimiz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte buradayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk Milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancı sayesinde önlemiştir. Bağımsız Türk yargısının tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağına ve bu vatan hanilerine karşı en ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.

BELEDİYE İKRAM NOKTASI

Kahramankazan Belediyesi, cezaevi girişine kurulan prefabrik yapı ve çadırlarda, duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gaziler ile kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor. Burada, duruşmaya verilen öğle aralarında sunulan ikramların yanı sıra, gün boyunca çay ve çorba servisi yapılıyor.

Kaynak: Kahramankazan Belediyesi
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