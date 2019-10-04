Kahramankazan Millet Bahçesi için kollar sıvandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde proje ihalesi yapılan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin proje detayları belirlenerek, zemin etüt çalışmalarına başlandı. Oğuz ve yetkililer, içerisinde birçok donatıyı barındıracak olan Millet Bahçesi’nin kurulacağı alan üzerinde incelemelerde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan Kahramanakazan Millet Bahçesi’nde kollar sıvandı.

Etüt çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle ilçeye kazandırılacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin geçtiğimiz günlerde proje ihalesi tamamlanmıştı. Proje ihalesinin tamamlanmasının ardından Millet Bahçesi içerisinde yer alacak proje detayları da belirlendi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 140 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi için zemin etütleri yapılmaya başlandı. Projeyi hayata geçirecek firmanın yetkilileri bu kapsamda Başkan Oğuz’u ziyaret etti. Ziyarette projenin detayları masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Oğuz ve yetkililer daha sonra projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Birçok donatı olacak

TOKİ eliyle yapılacak Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de yer alacağı birçok donatı yer alacak. Projenin onaylanmasının ardından, yapım ihalesi gerçekleştirilerek, Kahramankazan Millet Bahçesi’nin yapımına başlanacak.

“Kahramankazan’ı en iyi yere taşıyacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramankazan’a yaptığı ziyarette, Ankara’ya kurulacak olan 5 Millet Bahçesi’nden birinin de Kahramanakazan’a yapılacağının sözünü vererek, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız” demişti.

Önemli bir değer katacak

Başkan Oğuz da, ilçeye önemli bir değer katacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi projesinin şimdiden tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Millet Bahçesi olacak. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.