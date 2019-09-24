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Kahvenizin yanında sağlıklı atıştırmalıklar bu festivalde...
Ankara Coffee Festival’inde kahve yanında tercih edilecek sağlıklı atıştırmalıklar damga vuracak.
Ankara Haberleri 24.09.2019, 12:56 Tuğçe Hanım
“Kahve çikolatasız olmaz” diyenler yanılmaya hazır olun. Ankara Coffee Festival’inde kahve yanında tercih edilecek sağlıklı atıştırmalıklar damga vuracak.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ankara Coffee Festival 27 Eylül’de başlıyor. Dünya kahvelerinin tanıtılacağı etkinlikte bir birinden ünlü markalar stantları ile göz dolduracak. Sports International’ın da standı ile renklendireceği organizasyonda diyetisyenler kahve yanında tercih edilecek sağlıklı atıştırmalıkları katılımcılar ile paylaşılacak.
Kahve keyfinin doyasıya yaşanacağı festivalde Sports International standı lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıkların yer alacağı workshoplara da ev sahipliği yapacak.
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