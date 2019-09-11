Kalkınma Ajansı'ndan Ankara’ya 25 milyon TL destek

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı başladı. Çağrı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL hibe desteği sağlanacak. Programlar için ayrıntılı bilgiye ve başvuru rehberlerine Ankara Kalkınma Ajansının internet sitesinden ulaşılabilecek.

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Çağrı kapsamında ilan edilen İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile Ankara’da ileri teknoloji alanında 10 Milyon TL hibe desteği sunulacak. İleri teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve ileri teknoloji alanında mesleki eğitim veren kurumların başvuru yapabileceği programda son başvuru tarihi 22 Kasım 2019 olarak ilan edildi.

KIRSALA 8 MİLYON TL DESTEK

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısının ikinci programı olan Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı ile kırsalda yenilikçi üretim ve ticarileşme süreçleri desteklenecek. Bütçesi 8 Milyon TL olan programa mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, üniversiteler, kooperatif ve birlikler başvuruda bulunabilecek. Program için son başvuru tarihi 29 Kasım 2019 olarak açıklandı.

MALİ DESTEK PROGRAMI

Proje Teklif Çağrısının üçüncü başlığı olan Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı ile Ankara’da sosyal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten sosyal girişimler desteklenecek. Bütçesi 7 Milyon TL olan program için son başvuru tarihi 29 Kasım 2019.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Tüm programlar için başvurular internet üzerinden, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS-PDF) gerçekleştirilecek. 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki üç program için detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine Ankara Kalkınma Ajansının www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

ŞAYIK'IN AÇIKLAMASI

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arfi Şayık, üç ayrı başlıkta toplam 25 Milyon hibe desteği sağlanacağını bildirerek, projelerin Ankara’da fark yaratacağına inandığını kaydetti. Programları tasarlarken geleceğin dünyasını şekillendirecek yaklaşımların esas alındığını söyledi. Şayık, Ankara Kalkınma Ajansı olarak ileri teknoloyi, yenilikçiliği, sürdürülebilirliği ve sosyal girişimciliği eksenine alan bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.