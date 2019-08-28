Karslılar ve İmranlılar, Yakacık’ta piknikte buluştu

Sıcak yaz günlerinde binlerce başkentliye ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı bu kez de hemşeri derneklerine ev sahipliği yaparak vatandaşların mutlu bir pazar geçirmelerine vesile oldu.

Ankara İmranlı ve Köyleri Sosyal Dayanışma Grubu ve Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu (KARS-FED) üyelerinin gerçekleştirdiği pikniğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAKACIK'TA PİKNİK KEYFİ

Çocuklar için yumurta taşıma yarışması ve ses yarışmalarının da düzenlendiği piknikte yörelerin tanıtımı amacıyla Kars ve İmranlı bölgelerine ait yöresel ürünler sergilendi.

Ailelerin ve çocukların doyasıya eğlendiği Yakacık Mesire Alanı’na gelerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yaşar “Vatandaşın komşuluk ilişkilerini geliştirmek, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmek amacıyla yapmış olduğumuz mesire alanında, hemşeri derneklerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

"HEMŞEHRİ DERNEKLERİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Başkent sakinlerinin ve özellikle çocukların yoğun ilgisi eşliğinde piknik alanına gelerek vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İnsanların son dönemde yaşanan sıkıntılı süreçten uzaklaşıp bir araya geldiği, aileleri ile mutlu bir gün geçirdiği Yakacık Mesire Alanı’nda hemşeri derneklerini ağırlamaktan dolayı gurur duyuyorum. Vatandaşın geleneklerini yaşatması, insanların birbirini tanıması, çocukların keyifli vakit geçirmesi açısından bunun gibi etkinlikler hemşeri derneklerine büyük güç kazandırıyor. Göreve geldiğimiz günden beri hemşeri derneklerine büyük destek verdik. Kin ve nefretten uzak, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde yaşamak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için önce hoşgörüye ve Anadolu erenlerinin birleştirici diline ihtiyaç var. Kimseyi ötekileştirmeden, barış ve kardeşlik içerisinde bu topraklarda bir olmalıyız. Bu nedenle hemşeri derneklerine büyük önem veriyorum” şeklinde konuştu.