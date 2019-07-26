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Kasapoğlu’ndan Pursaklar’a 2 Müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyet ile birlikte Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

Ankara Haberleri 26.07.2019, 12:33 26.07.2019, 12:38 Tuğçe Hanım
Kasapoğlu’ndan Pursaklar’a 2 Müjde

Başkan Çetin, ilçede spora yönelik yapılan çalışmalar ve gençlik merkezleri hakkında Bakan Kasapoğlu’na bilgi verdi. Kasapoğlu da, gençlik ve spora yönelik çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

“SPORU YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Pursaklar’a iki tane daha gençlik merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden çok amaçlı spor tesisinin de bir an önce bitirilmesi için bakanlık olarak gayret göstereceğiz. Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız" dedi.

BAŞKAN ÇETİN’DEN TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye bir tane gençlik merkezinin kazandırıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de, “Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanı sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Bakanımızdan spor tesisi için güzel bir müjde aldık. Yapımı devam eden çok amaçlı bir spor tesisinin tamamlanacağı ve iki tane Gençlik Merkezi’nin ilçemize kazandıracaklarını ifade ettiler. Bu tesis ve gençlik merkezleri Pursaklar için kazanç olacak. Bakanımıza vermiş olduğu spor tesisi müjdesi için ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Pursaklar Belediyesi
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