Kaymakam Aksoy'dan Başkan Acar'a ziyaret

Kızılcahamam’ın yeni Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Can Aksoy iade-i ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği belediye ziyaretinde Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam konuşuldu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

"İLÇEYİ ÇOK BEĞENDİM"

Belediye Başkanı ile sık sık bir araya geleceklerini vurgulayan İlçe Kaymakamı Can Aksoy ise; Kızılcahamam’a geldiği günden beri gezdiğini, turizm kenti ilçenin doğayla iç içe, hareketli, huzurlu bir ilçe olduğunu ve Kızılcahamam’ı çok beğendiğini ifade etti.

Kaymakam Aksoy: Belediye Başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum" dedi. Sıcak bir sohbet havasında geçen görüşme esnasında İlçeye ait konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Süleyman Acar, olumlu yaklaşımı ve ziyaretlerinden dolayı İlçe Kaymakamı Can Aksoy’a teşekkür etti.