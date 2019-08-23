​Keçiören, 30 Ağustos Zafer coşkusuna hazırlanıyor

Şanlı zafer 30 Ağustos’un 97. yıl dönümü için kolları sıvayan Keçiören Belediyesi, zafer coşkusunu Keçiören’de yaşatmak için hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tarih boyunca istiklal ve istikbalini koruma azmiyle zaferler yazan şanlı milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum, güçlü Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlikle çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fatih Stadı’nda düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Mehteran dinletisi ile başlayacak zafer şöleni programında Seymen Alayı da bir gösteri sergileyecek.

“ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin ile Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı’nın sahne alacağı programda havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkacak. Alandakilere Türk bayrağının dağıtılacağı programda 30 Ağustos zafer coşkusunu yaşayacaklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “30 Ağustos 1922, istiklal mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını, ülkesini ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. Bu düşüncelerle başta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum” dedi.