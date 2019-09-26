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Keçiören, 93 yeni araçla aylık 3 milyon TL tasarruf sağlayacak

Keçiören Belediyesi, hizmeti ilçenin her yerine ulaştırmak ve daha hızlı hizmet vermek amacıyla araç filosunu aldığı 93 yeni araçla güçlendirirken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “50 milyonluk araç filomuzu Keçiören’imize kazandırdık. Artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapacağız.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 11:37 Tuğçe Hanım
Keçiören, 93 yeni araçla aylık 3 milyon TL tasarruf sağlayacak
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Keçiören Belediyesi, hizmeti ilçenin her yerine ulaştırmak ve daha hızlı hizmet vermek amacıyla araç filosunu aldığı 93 yeni araçla güçlendirirken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “50 milyonluk araç filomuzu Keçiören’imize kazandırdık. Artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapacağız.

Eskiden 6 milyon para ödediğimiz bu hizmetten 3 milyon tasarruf sağlayacak, böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırmış olacağız. Daha iyi, daha yeşil, daha temiz, daha güzel, daha güvenli, hizmet kalitesi daha yüksek bir Keçiören için yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin araç filosuna kattığı 93 yeni aracın tanıtım turuna katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Keçiören bildiğiniz gibi Türkiye`nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor, biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Daha temiz, daha hızlı ve daha nitelikli hizmet için aldığımız 93 yeni aracımız Keçiören’imize hayırlı olsun” dedi.

“BU ARAÇLARDA BİR MİLYONUN HAKKI VAR”

Altınok, şoförlere de, “Bu araçlarda bir milyonun hakkı var, kendi aracınızı kullanırken gösterdiğiniz ihtimamdan daha fazla özen gösterin, dikkatli sürün, hızdan kaçının, kurallara uyun, can her şeyden değerli, bunlar beytülmaldir” sözleriyle uyarılarda bulundu.

50 MİLYON TL’LİK ARAÇ FİLOSU

Altınok, çöp toplama işinin artık belediye araçlarıyla yapılacağına ve bu sayede aylık 3 milyon TL’lik de tasarruf sağlanacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Atatürk, ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür’ diyor, bizler de bu makamları hizmet makamı olarak görüyor, canla başla çalıyoruz, çalışacağız.  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) ‘Zorlaştırmayın kolaylaştırın’ diye buyuruyor. Bizler de vatandaşımızın işini kolaylaştıracağız. Kibirden uzak duracağız, gönül kuleleri inşa edeceğiz. 50 milyonluk araç filomuzu Keçiören’imize kazandırdık. Artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapacağız. Eskiden 6 milyon para ödediğimiz bu hizmetten 3 milyon tasarruf sağlayacak, böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırmış olacağız. Daha iyi, daha yeşil,  daha temiz, daha güzel, daha güvenli, hizmet kalitesi daha yüksek bir Keçiören için yeni araçlarımız hayırlı –uğurlu olsun.”

Başer Otomotiv Genel Müdürü Ömer Faruk Başer’in elinden teşekkür plaketi alan Başkan Altınok, yerli üretim araçları kullandıklarına dikkat çekerken, “Alırsın Ford, olursun hizmetkâr, çünkü biz lord değil hizmetkarız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTINOK, TIR KULLANDI

Başkan Altınok alınan tırlardan birini kullanarak, 10 adet semi - treyler, 9 adet tır, 5 adet cenaze aracı, 9 adet transit kamyonet, 1 adet transit panelvan, 44 adet çöp kamyonu, 4 adet arazöz, 1 adet vidanjör, 8 adet süpürge aracı, 1 adet sepetli kamyonet, 1 adet de kayar kasa araç olmak üzere toplam da 93 araçlık konvoyla birlikte mini bir şehir turu attı.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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