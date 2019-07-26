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​Keçiören Adım Adım Yenileniyor

Keçiören Belediyesi, altyapı ve üstyapıda yaptığı örnek çalışmalarla ilçeyi baştan aşağı değiştirmeye devam ediyor. Keçiören’i adım adım yenilediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören'in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ankara Haberleri 26.07.2019, 12:47 26.07.2019, 12:50 Tuğçe Hanım
​Keçiören Adım Adım Yenileniyor

SOKAK SOKAK TARAMA

Havaların ısınmasıyla başlayan çalışmalarla Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak sokak tarama yaparak asfaltlardaki yıpranmaları gidermek ve yolları daha güvenli ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla Kuşcağız Mahallesi  Görkemli, 400., 402., 1803., 1792., Şehit Behzat Atmaca, Sakızağacı Sokaklar, Atapark Mahallesi 1262. Sokak, Etlik Mahallesi Kıvrımlı, Nurgül, Beydağ, Toros Dağı, Buca, Hasan Dağı Sokaklar, Ayvalı Mahallesi, Bayırca, 216., 197., 198., Saygı, Sipahi, Otacı, Aşiyan  ve 167. Sokaklar ve İncirli Mahallesi Öney Sokakta asfalt serimi tamamlandı.

Sipahi, Ebru ve Işılay Sokakta da asfalt serim çalışmalarını tamamlayan ekipler planlama dahilinde Saygı, Alemli, Büyükkışla, Avanos Dağı, Söğütyaprağı, Yiğitler ve Sarar Sokaklarda da serim yapacak.

KEÇİÖREN’İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Şu ana kadar yama çalışmaları dahil 15 bin ton asfalt serimi yapan ekipler, Keçiören'in çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi’ne bağlı ekipler yayaların can güvenliği ve estetik görünüm için tretuvar ve bordür çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinde biri olan Keçiören’in altyapıda da öncü olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Keçiören'in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok önemli, Keçiören'i altyapı standartları yüksek bir şehir yapacağız.”​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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