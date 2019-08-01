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Keçiören Belediyesi Kurban Çadırlarını İlaçlıyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Keçiören Belediyesi hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Ankara Haberleri 01.08.2019, 10:37 Tuğçe Hanım
Keçiören Belediyesi Kurban Çadırlarını İlaçlıyor

Türkiye'nin en nitelikli kurban satış alanıyla vatandaşların kurban alışverişlerini rahatça yapmalarını isteyen Keçiören Belediyesi özellikle hijyen ve temizlik hususuna ayrı bir özen gösteriyor.

Bağlum Mevkiinde açtığı modern kurban satış alanında sosyal tesislerden güvenliğe kadar her türlü detay düşünülürken, özellikle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında dezenfekte çalışmasına da başlandı.

2 EKİP İŞ BAŞINDA

Kurban çadırları, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı 2 ayrı ekip tarafından ilaçlanıyor. Vatandaşlar, haşere, karasinek ve sivrisineklere karşı yapılan ilaçlama sayesinde kurban alanını gönül rahatlığıyla gezebiliyor.

ALTINOK: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiörenlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler" dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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