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Keçiören Belediyesi'nden çocuklar için hizmet merkezi

​Çocukların eğitimi ve sosyalleşmesine dönük nitelikli çalışmalar yapan Keçiören Belediyesi, kurduğu yeni birimi Çocuk Hizmet Merkezi vasıtasıyla 2019 -2020 eğitim – öğretim yılında “Okula Uyum Süreci’nde öğrenci ve velilere danışmanlık desteği veriyor.

Ankara Haberleri 17.09.2019, 10:08 Ramazan Durmuş
Keçiören Belediyesi'nden çocuklar için hizmet merkezi

​Çocukların eğitimi ve sosyalleşmesine dönük nitelikli çalışmalar yapan Keçiören Belediyesi, kurduğu yeni birimi Çocuk Hizmet Merkezi vasıtasıyla 2019 -2020 eğitim – öğretim yılında “Okula Uyum Süreci’nde öğrenci ve velilere danışmanlık desteği veriyor. Çocukların okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bu uygulamayı başlattıkları bilgisini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeni bir sosyal çevreye giren meleklerimiz ve çiçeklerimizin okula uyum süreçlerinde yanlarındayız” dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Hizmet Merkezi, ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenci velilerine yönelik “Okula Başlıyorum” seminerlerinin ilkini Yalçın Eskiyapan İlkokulu’nda gerçekleştirdi.

Çocuk Hizmet Merkezi uzmanları tarafından verilen seminere veliler yoğun ilgi gösterdi. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki gruba ayrı ayrı düzenlenen seminerde okula başlayan çocukların sosyal uyumlarının sağlanabilmesine yönelik ipuçları paylaşıldı, ayrıca veliler de konuya ilişkin soru sorma imkanı yakaladı.

KELİME SES KARTLARI DAĞITILDI

Okula yeni başlayan çocukların eğitim öğretim hayatına attığı ilk adımı kolaylaştırmak için Keçiören Belediyesi Çocuk Hizmet Merkezi tarafından hazırlanan kelime ses kartları da toplantı sonunda velilere dağıtıldı.

“YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çocukların okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bu uygulamayı başlattıkları bilgisini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeni bir sosyal çevreye giren meleklerimiz ve çiçeklerimizin okula uyum süreçlerinde yanlarındayız. Yeni bir yapılanma olarak hizmet veren Çocuk Hizmet Merkezimiz tüm okullarda bu süreçte destekçileri olacak. Ayrıca merkezimiz vasıtasıyla çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerini olumlu yönde desteklemeyi ve koruyucu önleyici hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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