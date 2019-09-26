Keçiören Belediyesi'nden ''Kalp sağlığınız için harekete geçin'' daveti

Keçiören Belediyesi kalp sağlığını korumak için harekete geçti. Kalaba Kent Meydanında Dünya Kalp Gününde “Kalbin için harekete geç” adıyla düzenlenecek etkinlikte sağlıklı yaşamın ilk şartının spor olduğu vurgulanacak.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de uzman doktor ekibiyle tansiyon, nikotin, şeker ölçümü yapacak ayrıca organ bağışına teşvik için bilgilendirme standı açılacak.

Step ve aerobik gösterileriyle hareketlenecek programa Olimpiyat ve Dünya şampiyonu halterciler Halil Mutlu, Sedat Artunç, gençler Dünya ikincisi güreşçi Ayşegül Özbege’nin de katılımı bekleniyor. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’nden 80 bisikletçinin de renk katacağı etkinlikte katılımcılara sağlıklı yaşama dair hediyeler verilecek.

"SAĞLIĞIN KIYMETİNİ BİLİN"

Herkesi spor kıyafetleriyle etkinliğe davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sağlıklı yaşam için dengeli beslenme ve düzenli yürüyüş insan sağlığı için çok önemli. Sağlığın kıymetini sağlıklıyken bilmek gerekir. Düzenli ve ritmik yürüyüş en ucuz maliyetli spordur. Tüm parklarımızı yürüyüş parkuru, spor aletleriyle donatıyor, vatandaşlarımızın sporu alışkanlığa dönüştürmelerini arzuluyoruz, bu Pazar günü saat 11.00’de yapacağımız etkinliğimize de herkesi bekliyoruz" dedi.​