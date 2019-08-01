Keçiören Belediyesi’nden Ayvalı’ya Yeni Park

“ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ, GELİŞTİRECEĞİZ, ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ”

Ayvalı Mahallesi sakinlerinin katıldığı açılışta, “Vatandaşımız ne istiyorsa biz onu yapıyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın nefes alacağı, vatandaşımızın huzur bulacağı parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Zaman ve imkân dâhilinde şehrimize yeni güzellikleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim bir avantajımız var, Keçiören’i çok iyi tanıyoruz. Şehrimizi güzelleştireceğiz, geliştireceğiz, zenginleştireceğiz” dedi.

“GÖNÜL KULELERİ İNŞA EDİYORUZ”

Keçiören’in daha huzurlu olması için gece gündüz vatandaşın arasında olduğuna dikkati çeken Altınok, “Vatandaşımız rahat etsin diye, yavrularımızı uyuşturucu dahil türlü belalardan korumak için her gece sabaha karşı saat 04.00’lere kadar geziyor, eksikleri yerinde tespit ediyorum. Bu görevler emanet, vekalet, asıl olan gönül almak, kalıcı eserler bırakmak. Bizler kibir kuleleri değil, gönül kuleleri inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN ÇEVREYE KARŞI HASSASİYET İSTEDİ

Daha önceki görev döneminde Ayvalı Mahallesi’ne 23 park, 2 pazaryeri, 2 sağlık ocağı kazandırdıklarını da hatırlatan Başkan Altınok, vatandaşlardan bu hizmetleri korumalarını istedi. Sokak ve parkların temiz olması noktasında herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizen Altınok, “Temiz bir şehir için özenli olmalı, sokağımızı, parkımızı ve mahallemizi sevip korumalıyız, buralar hepimizin ortak kullandığı alanlar. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) ‘Temizlik imanın yarısıdır’ buyuruyor” diye konuştu.

Ayvalı Mahallesi sakinlerinin taleplerini tek tek dinleyip not eden Altınok, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin de ricalarını kırmadı.

MAHALLELİNİN TALEBİ İÇİN BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Vatandaşlar, Altınok’tan inşaatı bir yıldır tamamlanamayan Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu için destek istediler. Bunun üzerine Başkan Altınok, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’i telefonla arayarak mahallelinin talebini iletti. Altınok’un Bakan Yardımcısı Er’in okul inşaatının tamamlanması için yetkililere talimat vereceği bilgisini aktarması üzerine, mahalleli buna coşkulu bir alkışla karşılık vererek teşekkürlerini ilettiler.