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Keçiören Belediyesi’nden Evlere Sağlık Hizmeti

Ankara Haberleri 03.08.2019, 12:07 Tuğçe Hanım
Keçiören Belediyesi’nden Evlere Sağlık Hizmeti

Keçiören Belediyesi yaşlı, engelli, yatalak vatandaşlara sunduğu "Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti" ile ihtiyaç sahiplerine hemen ulaşma ve kimsesizlerin kimsesi olma misyonunu sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bizler vatandaşlarımızın o veya bu nedenle mağdur olmasını istemiyoruz, ağız ve diş sağlığı hizmetimizi vatandaşımızın ayağına götürüyoruz” dedi.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞ HİZMETİ

Ağız ve diş sağlığı bakımlarını ihmal etmek istemeyen ama çeşitli nedenlerle bu hizmetten yararlanmayanların imdadına Keçiören Belediyesi yetişiyor. Gerek Keçiören Belediyesi'nin resmi web sayfası üzerinden gerekse (0312) 360 59 39 numaralı telefonu aracılığıyla Belediyeye ulaşan vatandaşlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili rahatsızlıklarını tedavi ettirebiliyorlar. Son 6 ayda bu hizmetten yararlananların sayısı ise 58’e ulaştı.

HİZMET TAMAMEN ÜCRETSİZ

Tamamen ücretsiz olan hizmet için ayrıca herhangi bir sağlık güvencesi zorunluluğu da bulunmuyor.  Keçiören Belediyesi'nin sağlık hizmetlerindeki çalışmalarına dair Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Bizler vatandaşlarımızın o veya bu nedenle mağdur olmasını istemiyoruz, evde diş sağlığı hizmetiyle çeşitli nedenlerle bu ihtiyacını karşılayamayan vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Sağlık en değerli varlıktır, bu nedenle elimizden geleni Belediye olarak yapmanın gayreti içindeyiz."

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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