Keçiören, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ı unutmadı

Bozkırın tezenesi, Türk halk ozanı, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş vefatının 7. Yılında Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği özel bir programla anılıyor.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kırşehirliler Derneği (Kır-der) iş birliği ile Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde vefatının 7. yılında düzenlenecek Neşet Ertaş’ı Anma Programında Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Taşçıoğlu sahne alacak. 28 Eylül’deki programda ayrıca Kırşehir Ustalar ve Müzik Topluluğu da büyük ozanın eserlerini seslendirecek.

‘Türkülerin özümüz’ olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bozlakların sesi, milyonlar için ‘Bozkırın Tezenesi’, dost olduğu bağlaması ve türküleriyle halkımızın her birinin gönlüne tek tek dokunan, içimizi titreten, kültürümüzün en büyük temsilcilerinden büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Altınok, Abdal müziğinin üstadı olarak anılan, yaşamı boyunca çıkardığı 400 plak, kaset ve kayıtlarla bozlak türkülerinin ustası olan Neşet Ertaş’ın bir değer olduğunu vurgulayarak, “Değerler ölmez” ifadesini kullandı.​