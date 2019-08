Keçiören Danışma Merkezi, kadınların yanında

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Danışma Merkezi kadınların ve çocukların korunması için çalışmalarına devam ederken, merkezden son 6 ayda 798 kişi faydalandı. Kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kadın ve çocukların korunması daima önceliğimizdir” mesajı verdi.

Hukuksal, sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin de verildiği merkezde, mağdur kadınların çocuklarıyla birlikte geçici barınmasına da imkan tanınıyor. 185 kadına bilgilendirme ve yönlendirme hizmetinin verildiği Keçiören Belediyesi Kadın Danışma Merkezine, 231 kadın da konukevinden faydalanmak için başvuru yaptı.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ

Merkeze başvuran şiddet mağduru tüm kadınlarla yapılan ön görüşmenin ardından uygun görülenlere psikolojik destek hizmeti de veriliyor. Hukuksal destek için başvuranlar da 6284 Sayılı Yasa ve temel yasal haklar konusunda bilgilendirilerek, Gelincik Ofisi ve Adli Yardım Bürolarına yönlendiriliyor.

Ayrıca Merkez vasıtasıyla kreş, geçici barınma, ekonomik yardım ve istihdam konularında da destek olunuyor.

Kadın ve çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ayakları üzerinde durarak kendine güvenen, sorumluluk alan ‘güçlü kadınlar’la toplumun ve ailenin daha refah içinde yaşayacağını biliyor ve kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeyi sürdürüyoruz. Kadına şiddetin önlenmesi noktasında her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Kadın ve çocukların korunması daima önceliğimizdir. Şiddete uğrayan, haklarını öğrenmek isteyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan her kadının yanındayız” dedi.