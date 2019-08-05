Keçiören'de 14 Noktada Kurban Kesimi Yapılacak

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların kurban alımı ve kesimiyle ilgili telaşı da başladı. Keçiören Belediyesi vatandaşların kurban kesimini rahatça yapmaları için 14 ayrı noktayı kesim alanı olarak belirledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belirlediğimiz 14 kesim noktasında vatandaşımızın en iyi hizmeti alması için çalışıyoruz” mesajı verdi.

İŞTE KURBAN KESİM YERLERİ

Keçiören Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri vatandaşlar için tahsis edilen kurban kesim yerlerinin bilgisini paylaştı. Belediye tarafından gerekli hijyen kurallarının oluşturulduğu ve Kurban Bayramı’nda Keçiörenli’lere hizmet verecek olan kurban kesim alanları şöyle sıralandı:

“Ovacık Mezbahanesi, Aktepe, Atapark, Ayvalı, Yeşiltepe, Esertepe, Kalaba, Ufuktepe, Uyanış, 23 Nisan, İncirli, 19 Mayıs, Sancaktepe ve Yayla semt pazar yerleri.”

Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirirken din görevlileri de hazır bulunacak. Bunun dışında kalan alanlarda ise kötü görüntülere meydan verilmemesi amacıyla kurban kesimine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

ALTINOK KESİM ALANLARINI İNCELEDİ

Kurban kesim alanında incelemelerde bulunarak talimatlar veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Paylaşımın ve sosyal dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı hemşehrilerimizin en huzurlu şekilde idrak etmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Kurban Bayramı süresince zabıta ve nöbetçi veteriner hekimlerimiz de görevlerinin başında olacaklar, 14 noktayı kesim yeri olarak belirledik. Vatandaşlarımızın bu kesim yerlerinde en iyi hizmeti alması için çabalıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikayetlerini (0312) 361 10 81 numaralı telefondan Keçiören Zabıta Müdürlüğü’ne yapabilecekler.