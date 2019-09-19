Keçiören'de 19 Eylül Gaziler Günü Şöleni

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır’ sözünü hatırlatarak, “Bize düşen vatanımızı böldürmeyerek en yükseğe çıkartmaktır. Allah bu ülkeyi böldürmemek için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızdan razı olsun” dedi.

Gazilerin de yoğun katılım gösterdiği Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Vatan size minnettar” temalı programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Başımızın tacı gazilerimizle bir aradayız. Bugün vatanımız, milletimiz, devletimiz varsa bunu vatan, bayrak, devlet uğrunda canını seve seve feda eden kahramanlarımıza borçluyuz. Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferinden yani 1071’den beri yurt tuttuğumuz bu topraklarda bugün yaşıyorsak kahramanlarımız sayesinde, bu millet Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) övgüsüne mazhar olmuş bir millet, Dünyaya hakkı, hukuku, adaleti götüren bir milletin evlatlarıyız.”

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA SELAM OLSUN”

Osmanlı’nın büyümesinde Bektaşi dergahlarının da rolü olduğuna değinen Altınok, “O büyük imparatorluktan sonra bize manda ve himayeyi dayatmak isteyenler oldu, ‘manda ve himaye kabul olunamaz’ diyerek bu ülkenin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve tüm kahramanlarımıza minnet borçluyuz. İç ve dış ihanetleri bertaraf ederek milli mücadeleyi başarıya ulaştırıp, bugünkü sınırlarımıza ulaştık. Bu milletin küllerinden doğmasını sağlayan tüm kahramanlara selam olsun. Terörle mücadele ederek ülkemizi böldürmeyen bayrağımızı indirmeyip, ezanımızı dindirmeyen tüm yiğitlere selam olsun” dedi.

“HEPİMİZ KARDEŞİZ, AYRIM YAPAN KALLEŞ”

Gönül Köprüsü projesi kapsamında Hakkari Yüksekova’dan gelen misafirleri ağırladıklarını da hatırlatan Altınok, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Türk- Kürt, Alevi- Sünni kardeştir, ayrım yapan kalleştir” ifadesini kullandı.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır’ sözünü hatırlatarak, “Bize düşen vatanımızı böldürmeyerek en yükseğe çıkartmaktır. Allah bu ülkeyi böldürmemek için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızdan razı olsun. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ‘Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Başkan Altınok’un Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Şube Başkanı Kaan Şimşek, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Tandoğan’a plaket takdim etmesinin ardından şair Tekin Dikkatli “Biz ölmedik, gittik” isimli şiirini okudu.

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM’İ HEP BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Programda TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı İmran Koç, Türk Halk Müziği Sanatçısı İlkim Eylül İlk ve şair Meyra Arslan sahne alırken, salonu dolduranlar da zaman zaman Türk bayraklarını sallayarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak geceyi renklendirdiler. Gecede sahne alan sanatçılarla “Ölürüm Türkiyem” türküsünü söyleyen Başkan Altınok, sanatçılara katılımlarından ötürü teşekkür ederek çiçek takdim etti.