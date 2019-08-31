Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu topraklar cetvelle çizilerek değil süngüyle kazınarak vatan olmuştur. Bu ülke, vatanı için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanların vatanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit ve gazilerimize selam olsun” dedi.

Fatih Stadı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Şöleni, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ​AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Adnan Kahraman, meclis üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarların katılımı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Ankara Mehteran Ekibinin dinletisinin ardından statta kalabalık bir ekiple sahne alan Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Seymen Alayı’nın gösterisi ise büyük beğeni ile izlendi.

ATATÜRK SABAH NAMAZINDA “BİZİ MUZAFFER KIL” DİYE DUA ETTİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 30 Ağustos Resepsiyonuna katıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Tarihine ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin ve devletlerin geleceği olmaz. Devletimiz, ülkemiz, evlatlarımız, bayrağımız varsa, minarelerden ezanlarımız okunuyorsa bunu borçlu olduğumuz yiğitler, kahramanlar, şehitler ve gaziler var. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos’u idrak ediyoruz. Afyon Kocatepe’ye kadar Yunan ordusu gelmiş ve Ege işgal altında, bu zor şartlar altında milli mücadelenin en önemli kalelerindendir Kocatepe. Düşman ordularının ‘6 ayda toparlanamaz’ dediği orduyu büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dehası toparladı ve 26 Ağustos 1922’de büyük Taarruz başladı. 26 Ağustos’ta sabah namazı kılındıktan sonra Atatürk ‘Ey Allahım, bu Türk ve Müslüman milleti namerde muhtaç etme, hürriyet ve istiklalini elinden alma, devletimizi daim et, ne olursun, bizi galip ve muzaffer kıl’ diyerek dua ediyor. Ardından başlayan taarruzla ‘6 ayda toparlanamaz’ denen ordu, 3 günde Yunanı İzmir’e kadar kovalıyor.”

“ÜLKEMİZ ÜZERİNDE YİNE OYUNLAR OYNANIYOR”

Tarihimizi, bizi biz yapan değerleri, Atatürk’ün mesajlarını ve hayatını öğrenmemiz gerektiğine vurgu yapan Altınok, “Bugün de Ülkemiz yine saldırı altında, ekonomik saldırı ile karşı karşıya, ülkemiz farklı kulvarda kurtuluş mücadelesi veriyor. Doğu Akdeniz’de Yunan, İngiliz, ABD, İsrail, Alman petrol arıyor, kendi toprağımızda bize diyorlar ki, ‘siz burada petrol arayamazsınız’, Cumhurbaşkanımız ‘gücünüz yetiyorsa buyurun’ diyerek meydan okudu, Doğu Akdeniz’de kendi gemimizle petrol arıyoruz” dedi.

“ARTIK ONURLU BİR TÜRKİYE VAR”

S-400 füze sistemleri ve Suriye’de yaşanan son gelişmelere de değinen Altınok, “Bugün artık onurlu bir Türkiye var, kendi İHA ve SİHA’larını üreten ve satan bir Türkiye var, namerde muhtaç olamayan bir ülke var. Devlet ve ülkemizin geleceği daha güzel olacak. Hür, onurlu, bağımsız bir Türkiye doğuyor, Atatürk’ün gösterdiği muassır medeniyet seviyesine ancak böyle ulaşabiliriz” dedi.

“VATANI VATAN YAPAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anan Altınok sözlerini, “Küllerinden doğan bir millettir Türk milleti, Peygamber Efendimizin (S.A.V) övgüsüne mazhar olmuş bir millettir Türk milleti. Vatanı vatan, yurdu yurt yapan herkesten Allah razı olsun” diyerek tamamladı.

Altınok’un ‘milli ses’ diye nitelediği Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı söylediği türkülerle alandakileri coştururken, Başkan Altınok için, “Yeni dönemde de Keçiören daha da güzelleşecek, Turgut Başkanın yaptıkları ortada” ifadesini kullandı. İlk kez söylediği “İzmir Marşı” ise alandakilerden büyük alkış aldı.

“21. YÜZYILIN EN İYİ SESİ” AZERİN SAHNE ALDI

Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin’in sahne almasıyla coşku iyice doruğa çıktı, Türk bayraklarıyla alanı gelincik tarlasına çeviren vatandaşlar ‘Çırpınırdı Karadeniz’i ise hep bir ağızdan söylediler.

Azerin’e “Ölürüm Türkiyem” türküsünde Başkan Altınok da eşlik ederken Azerin’den övgüyle bahsederek “21. Yüzyılın en iyi sesi, vatan, millet, turanın sesi, ipek ses” ifadelerini kullandı.

Her iki sanatçıya da çiçek takdim eden ve 30 Ağustos coşkusunu Keçiören’e taşıdıkları için teşekkür eden Altınok’un, vatandaşlarla birlikte havai fişek gösterisini izlemesinin ardından program sona erdi.​