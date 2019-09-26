Keçiören'de 50 atık pil getirene hediye var...

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü geri dönüşüme dikkat çekmek ve teşvik etmek amacıyla yepyeni bir çalışmaya daha imza attı. 50 adet atık pil getiren herkes, sinema, bowling veya dağ kızağı bileti almaya hak kazanarak eğlenceli bir gün geçirecek.

Beş litre bitkisel atık yağ getirenlere temizlik seti hediye eden Keçiören Belediyesi, yeni kampanyası ile de ses getirecek. 50 adet kullanım ömrünü tamamlamış pili belediye hizmet binasındaki Geri Dönüşüm Danışma birimine getiren herkes hediye biletlerini alabilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM HATTINI ARAYIP BİLGİ ALABİLİRLER

Geri dönüşümle ilgili birçok çalışma yapan Keçiören Belediyesi'nin tüm Keçiören'i kapsayan bu kampanyası sayesinde hem atık pillerin doğaya vereceği zararın önüne geçilmesi hem de bu farkındalığa katkı sunanların ödüllendirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar ayrıca 0312 359 10 27 numaralı telefondan Geri Dönüşüm Danışma birimine ulaşarak geri dönüşüm hakkında bilgi alıp, taleplerini iletebiliyorlar.

“ÇEVREYE KATKIYI ÖDÜLLENDİRİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Atık pillerin doğaya karışması bildiğiniz gibi toprağı zehirliyor, bu pillerdeki elementler yer altı sularına karışarak da tüm canlıları tehdit ediyor. Bizler bu kampanya ile hem atık pillerin çevreye verdiği zararı hatırlatmak hem de insanımızı geri dönüşüme teşvik etmek istiyoruz. Vatandaşlarımız 50 adet pili Belediyemizdeki Geri Dönüşüm Danışma Merkezine teslim ettikten sonra sinema, bowling veya dağ kızağı biletlerini alıyor, böylece çevreye katkısı Belediyemiz tarafından ödüllendirilmiş oluyor."​