Keçiören'de 51 mahallede asfalt seferberliği

Keçiören Belediyesi, altyapı ve üstyapıda yaptığı örnek çalışmalarla şehri baştan aşağı değiştirmeye ve 51 mahallede asfalt çalışmalarına devam ediyor. Asfalt sezonu açıldığından bu yana Keçiören’in sokak ve caddelerinde 34 bin ton asfalt serimi yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören'in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle; yaya ve sürücü güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Havaların ısınmasıyla başlayan çalışmalarla Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak sokak tarama yaparak asfaltlardaki yıpranmaları gidermek ve yolları daha güvenli ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Kuşcağız Mahallesi Görkemli, 400., 402., Sakızağacı sokaklar, Atapark Mahallesi 1262., 1291. sokaklar, Etlik Mahallesi Kıvrımlı, Nurgül, Beydağ, Hasandağ, Torosdağ, Emru, Işılay sokaklar, Ayvalı Mahallesi Aşiyan, Dutözü, Avanos, Desen, Aktaş, Gümüşözü, Hacıbektaş, Büyükkışla, Bayırca, Saygı, Sipahi, Söğütyaprağı, Alemli, Sahraicedid, Nazik, Ayseli, Namlı, Dadağı, 219/1, 216., 166., 198. ve 197. sokaklarda asfalt serimi tamamlandı.

Ayrıca Yayla Mahallesi 1425. ve 1429. sokaklar, Şehit Kubilay Mahallesi 1792., 1803., Şehit Behzat Batmaca sokaklar, Esertepe Mahallesi 263. sokak, Yükseltepe Mahallesi 1939. sokak, Sancaktepe Mahallesi 1601. sokak, İncirli Mahallesi Öney, Gökkuşağı, Şal, Yiğitler, Sarar ve Sevim sokaklar ile Hisar Mahallesi Can, Güler, Şahinözü ve Okul sokaklar da serimin ardından yepyeni bir görünüme kavuştu.

“VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Türkiye’nin en büyük ilçelerinde biri olan Keçiören’in altyapıda da öncü olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çiçekli Mahallesi Başaran, Tezol, Aliler, Soyer sokaklar, Kanuni Mahallesi 846., 848., 851., 853. ve 855. sokaklarda da yama çalışmasının bittiği bilgisini paylaşarak, “Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok önemli, Keçiören'i altyapı standartları yüksek bir şehir yapacağız” dedi.