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Keçiören'de 9 ayda 4 bin 635 nikah!

Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi 2019 yılı boyunca 4 bin 635 çiftin nikahını kıydı. Çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti de sunan Belediye ayrıca hafta sonu törenli nikâhlarda çiftlere meyve suyu ve pasta ikramı da yapıyor.

Ankara Haberleri 10.10.2019, 11:14 Ramazan Durmuş
Keçiören'de 9 ayda 4 bin 635 nikah!
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Türkiye’nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören Belediyesi 2019 yılı boyunca 4 bin 635 çiftin nikahını kıydı. Çiftlere ücretsiz fotoğraf ve video çekimi hizmeti de sunan Belediye ayrıca hafta sonu törenli nikâhlarda çiftlere meyve suyu ve pasta ikramı da yapıyor.

HAFTASONU ÇİFTLERE MEYVE SUYU VE PASTA İKRAMI

Belediyeye bağlı Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç düğün salonlarında evlenen ve maddi durumu yetersiz çiftlerden ücret alınmıyor. Ayrıca Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Sarayı’nda evlenen çiftlere düğün hediyesi olarak, kamera ve fotoğraf çekimleri ücretsiz veriliyor, hafta sonu törenli nikahlarda ise çiftlere meyve suyu ve pasta ikramı yapılıyor.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaz döneminden bu yana 142 çiftin nikahını kıyarken, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekârların başına" dedi.

Birçok ülkeden çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden Belediye, 217 yabancı uyruklu çiftin nikâhını kıyarak, farklı milletlerin mutluluğunda da pay sahibi oldu.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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