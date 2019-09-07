Keçiören'de 9 Eylül'de nikah rekorui...

Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören, 09.09.2019’da dünya evine girecek çiftlerin sayısıyla bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında gelen nikah salonları tatlı bir koşuşturmacaya tanık olurken en fazla yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu oldu. 2019 yılında 3.850 çiftin dünya evine girdiği Keçiören’de yoğunluğun Aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Günde ortalama 40 çiftin başvurusunu alan ve "Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Belediye, verdiği hizmet hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor.

Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, birbirini anlayışla karşılamadır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına olsun inşallah" dedi.

09.09.2019 YOĞUNLUĞU

Evlenmek için özellikle yaz mevsimini seçerek ortak bir yaşama evet diyen çiftler sembol tarihlerde ise adeta rekor kırıyor. Keçiören Belediyesi 09.09.2019 tarihinde 75 çiftin nikahını kıyacak. Dünya evine giren çiftler sembol tarihlerin evlilik yıldönümünü hatırlamayı kolaylaştırdığına dikkat çekerken, nikah memurları da o gün nikahtan nikaha koşacak. Kuşcağız Mahallesindeki Aşık Veysel Nikah Salonunda ise 60 çift o gün dünya evine girecek, gündüz saat: 10.00’dan akşam saat: 18.00’ye kadar her 5 dakikada bir çift “evet” diyecek.