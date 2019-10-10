Keçiören'de atığını getirene 1 kilo organik gübre hediye!

Keçiören Belediyesi temiz belediyecilik çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesine, kompost makinası ile destek verirken, yeni bir uygulamaya da imza attı. Bundan sonra organik atığını getirenlere Belediye, 1 kilo organik gübre hediye edecek.

Yeni uygulama ile sebze – meyve artıkları, yumurta kabukları, çay atığı gibi organik atık malzemelerini Atatürk Caddesi Ihlamur Vadisi girişindeki kompost ünitesine getiren vatandaşlara 1 kilogram organik gübre hediye edilecek. Vatandaşlar da yüksek miktarda mineral içeren organik gübreyi çiçeklerinde kullanabilecekler.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kompost makinasında üretilen aylık 800 kilogram organik gübre, belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılıyor. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Keçiören ilçesi sınırlarında kurulan 43 adet pazardan getirilen meyve ve sebze artığı gübre haline getiriliyor. Bu sayede hem atıkların çevreye verdiği zarar azaltılırken hem de geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlanıyor.

“YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Vatandaşları da organik atıklarını değerlendirmeye teşvik eden uygulamayla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Biz de ünite sayesinde ürettiğimiz 1. sınıf gübre ile atıkları park ve bahçelerimizde kullanılabilir hale getiriyoruz. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da organik atıklarını değerlendirmeye davet ediyoruz, besleyici değeri yüksek organik gübreyi saksı bitkilerinde kullanabilecekler ” dedi.

Hem atıklarını değerlendiren hem de organik gübre ile bitkilerini güçlendiren vatandaşlar uygulamadan çok memnun kaldıklarını ifade ederken, 0312 359 10 27 numaralı telefonla da uygulamaya dair bilgi alabiliyorlar.