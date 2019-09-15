Keçiören'de atık yağı getirene temizlik seti hediye

Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi, bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geri dönüşüme yönelik kampanyaların devam edeceğini ve böylece ekonomiye de katkı sağlanacağını belirtti.

Çeşitli kampanyalarla vatandaşları geri dönüşüme teşvik eden Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şimdi de gıda maddelerinin kızartılması sonrası biriken atık bitkisel yağların gıda işletmeleri ve konutlardan toplanması için büyük bir geri dönüşüm seferberliğine imza atıyor. Keçiören Belediyesi ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel firması ortak çalışması ile bitkisel atık yağlar toplanacak.

TOPLAMA MERKEZLERİ OLUŞTURULDU

Kampanya süresince vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri 5 litre bitkisel atık yağı belirlenen toplama noktalarına getirerek veya evlerinden teslim ederek kendileri için hazırlanmış temizlik seti hediyesini alabilecekler. Vatandaşlar toplama noktaları olarak belirlenen Geri Dönüşüm Danışma (Belediye Binası içi), Kalaba Spor Tesisi, Etlik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Aktepe Spor Tesisi, Basınevleri Hanımlar Spor Merkezi, Yonca Yaşam Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Metin Alagöz Gençlik Merkezi, Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi, KEDEM kurs merkezlerine (Aktepe, Ufuktepe, Ayvalı, Bağlum, Çaldıran, Mevlana, Tepebaşı, Yükseltepe, Abdurrahim Karakoç Spor ve Gençlik Merkezi), KEÇMEK kurs merkezlerine (Uyanış, Atapark, Yeşiltepe, Antares) atık yağlarını ulaştırabilecekler.

GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMA HATTI BİR TELEFON UZAKLIKTA

Geri dönüşüm sistemi kapsamında belediye bünyesinde oluşturulan 0312 359 10 27 numaralı Geri Dönüşüm Danışma Hattı geri dönüşümle ilgili bilgi ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Atıkla ilgili talepleri dinleyen Belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyorlar.

GERİ DÖNÜŞÜM NE KAZANDIRIYOR?

Sadece 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini vurgulayan Belediye bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor.

Bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi kanalizasyon sisteminde daralma ve tıkanmalara sebep olurken, akarsulara, göllere ve denizlere ulaşması halinde ise yüzeyde tabaka oluşturarak suya oksijen geçişini azaltıyor. Bu da başta balıklar olmak üzere canlı hayatına zarar veriyor. Geri kazanım tesislerine ulaştırılan bitkisel atık yağlar ise biogaz ve biodizel üretiminde kullanılıyor, böylece ülke ekonomisine katkı sağlanırken atıkların bertarafı gerçekleştiriliyor.​