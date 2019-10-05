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Keçiören'de atletizm kursları açılıyor

Yeni milli sporcuların yetişmesi ve özellikle çocukların sporu sevmesi için kurslar açan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuk Atletizmi Kursu” için kayıtların başlayacağını duyurdu.

Ankara Haberleri 05.10.2019, 10:43 Ramazan Durmuş
Keçiören'de atletizm kursları açılıyor

Yeni milli sporcuların yetişmesi ve özellikle çocukların sporu sevmesi için kurslar açan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuk Atletizmi Kursu” için kayıtların başlayacağını duyurdu.

Keçiören Belediyesi özellikle çocukların sporcu ahlakı ve kültürü ile yetişmesi için çalışmalarını sürdürürken, Çocuk Atletizmi Kursu için 12 Ekim’de kayıtları almaya başlayacak. Hafta içi Salı ve Perşembe günleri 18.00 -19.30 saatleri arası hafta sonu 10.00 – 11.30 saatleri arasındaki kurslar tamamen ücretsiz olacak.

6 -12 yaş aralığındaki çocuklar için açılacak kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekler ya da (0312) 358 00 63 numaralı telefonu arayabilecekler.

Şenlik Hanımlar Spor Merkezinde başlayacak kursların ilk defa açılacağını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlatlarımız eğer inanırsa, Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılar kazanır, gururumuz olur. Bizlere düşen onları desteklemek, eğitimler, sportif yatırımlar ve desteklerle yanlarında olmak. Keçiören spor ve sporcu dostu bir kent, tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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