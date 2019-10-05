Keçiören'de atletizm kursları açılıyor
Yeni milli sporcuların yetişmesi ve özellikle çocukların sporu sevmesi için kurslar açan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuk Atletizmi Kursu” için kayıtların başlayacağını duyurdu.
Yeni milli sporcuların yetişmesi ve özellikle çocukların sporu sevmesi için kurslar açan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuk Atletizmi Kursu” için kayıtların başlayacağını duyurdu.
6 -12 yaş aralığındaki çocuklar için açılacak kurslara kayıt yaptırmak isteyenler Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekler ya da (0312) 358 00 63 numaralı telefonu arayabilecekler.
Şenlik Hanımlar Spor Merkezinde başlayacak kursların ilk defa açılacağını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlatlarımız eğer inanırsa, Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılar kazanır, gururumuz olur. Bizlere düşen onları desteklemek, eğitimler, sportif yatırımlar ve desteklerle yanlarında olmak. Keçiören spor ve sporcu dostu bir kent, tüm çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.
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