Keçiören'de Botanik Parkı'na özel servis hizmeti veriliyor

Keçiören’in oksijen deposu ve görsel güzelliği ve konforu ile cazibe merkezi olan Botanik Park’ta spor yapmak isteyen Keçiörenli’ler, sabah saatlerinde sporunu tamamladıktan sonra mahallerine kadar servis araçlarıyla bırakılıyor. Sabah 3 farklı saatte servisin olduğu hizmetten günlük onlarca kişi faydalanıyor. Haftanın yedi günü sunulan servis hizmetinden çok memnun olduğunu ifade eden Gönül Özdemir, “Park açıldığından beri geliyorum, bu parkı çok seviyorum. Servis hizmeti olmasa bu kadar uzaktan gelip spor yapmazdık, şimdi servis araçları istediğimiz yere kadar bizleri bırakıyor” dedi.

Servis hizmeti ile parka ulaşımının çok kolaylaştığını ifade eden Zeynep Özkan, “Başkanımız Turgut Altınok’un işi gücü rast gitsin; park şimdi çok temiz, düzenli, iyi ki bu parkı açtı, bu servis hizmetini sundu” diye konuştu.

SU SEBİLİ DAHİL HER ŞEY VAR

Sultan Çetinkaya da servisi düzenli kullandığını belirterek, “Parkımız çok güzel, sıcak havalarda spor yaparken bunalmayalım diye su püskürtmesinden tutun da her detay düşünülmüş. Şimdi sağ olsun Başkanımız su sebili de koydurdu, içtikçe kendilerine dua ediyoruz” dedi.

7’den 77’ye herkesin sağlık için spor yapmasını desteklediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. En iyi profesör spordur. En doğal antibiyotik spordur. Aktardaki bütün bitkileri alın, bunların içerisinde en faydalı olanı yine spordur. Bu sporların başında da yüzme ve yürüyüş gelmektedir” dedi.