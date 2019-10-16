Keçiören'de Çocuk Meclisi toplandı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Keçiören Belediye Meclisinde düzenlenen Çocuk Meclisine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sevgi ve kardeşlik kazansın, başta çocuklar olmak üzere Allah tüm insanları korusun, savaşlar son bulsun” temennisinde bulundu.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Portekiz, Gürcistan, Suriye, Irak ve Türk çocukların olduğu 46 çocuk, Keçiören Belediye Meclisi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi alırken temsili de bir oylama yaptılar. Meclis Üyelerinin de izleyici olarak katıldığı programda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye seçimleri, belediye meclis üyelerinin seçimi ve meclisin işleyişine dair bilgiler verdi. Ardından yapılan temsili oylama ile Belinay Ağsak Meclis Başkanı, Fatma Zehra Öztürk, Miran Bulut ise divan kâtibi seçildi.

OYLAMA YAPILDI DENİZ DÜNYASI VE TELEFERİK 0- 12 YAŞA ÜCRETSİZ OLDU

Ardından meclis gündemine geçilirken, “0- 12 yaş arası çocukların Teleferik ve Deniz Dünyasından ücretsiz faydalanması” oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Başkan Altınok, seçilen Meclis Başkanı ve divan kâtiplerine yönelik “Doğru bir seçim yapmışsınız tebrik ediyorum, bir dahaki seçimlerde de siz aday olabilirsiniz” dedi.

“DOĞRU HEDEFLER KOYUN”

Başkan Altınok, çocuklara bir hedefleri olmasını nasihat ederek, “Başarılı olmanın yolu doğru bir hedef koymaktır, hedefi olmayanın başarısı olmaz, hayatta bir amacınız olsun, azimle o amaca doğru koşun. Pes etmeyin her zaman mücadeleci olun, özgüveniniz yüksek olsun. Dürüstlükten ayrılmayın. O zaman yıkılmaz bir kale olursunuz, medeniyetler, dinler ve milletler tarihini okuyun, kendinizi yetiştirip geliştirin, çünkü milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir” diye konuştu.

“İYİLER HER ZAMAN KAZANIR”

“Aranızda belediye başkanı olmak isteyen var mı?” diye de soran Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu makamlara ileride sizler geleceksiniz, aranızdan doktorlar, Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bakanlar, uçak mühendisleri, öğretmenler, mühendisler çıkacak. Siz kendinizi yetiştirir bizler de sizlerin doğru yetişmesi noktasında gerekli desteği sağlarsak ülkemizi layık olduğu yere taşıyabiliriz. Türkiye Cumhuriyetimizi sizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) hayatını okuyun. Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) ‘Mümin müminin kardeşidir’ hadisi ile Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünü aklınızdan çıkarmayın. Birbirinizi üzmeyin, kavga etmeyin, unutmayın ki iyiler her zaman kazanır. Türk – İslam coğrafyasına barış ve huzur diliyorum. Sevgi ve kardeşlik kazansın, başta çocuklar olmak üzere Allah tüm insanları korusun, savaşlar son bulsun.”

Başkan Altınok’un sözleri ve oylama divan katipleri tarafından Arapça, Portekizce ve Kürtçe’ye de çevrildi. Çocuk meclisine katılan çocuklara katılım belgeleri verilirken, toplu hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Uluslararası Sınır Yönetimi Program Müdürü Darijus Pamparas, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Müdürü Akif Atlı program öncesi Başkan Altınok’u makamında ziyaret ederek kısa bir süre sohbet ettiler.