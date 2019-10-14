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​Keçiören'de çocuklar için yeni oyun

Çocukların sanatla büyümelerine özel özen gösteren Keçiören Belediyesi, yeni sezonda çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra eğlenceye de davet eden “Keloğlan ile Aliş” oyunuyla perdelerini açtı.

Ankara Haberleri 14.10.2019, 12:46 14.10.2019, 13:38 Tuğçe Hanım
​Keçiören'de çocuklar için yeni oyun

Çocukların sanatla büyümelerine özel özen gösteren Keçiören Belediyesi, yeni sezonda çocukları bilinçlendirmenin yanı sıra eğlenceye de davet eden “Keloğlan ile Aliş” oyunuyla perdelerini açtı.

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Keloğlan ile Aliş” oyunu her Cumartesi – Pazar Saat 12.30’da 5 -11 yaş arası çocukları bekliyor. Bilgisayar ve internet bağımlılığının tehlikelerine vurgu yapan oyunda çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasına dair mesajlar veriliyor.

Çocukların eğlenerek öğrenmesi ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerini tamamlaması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle hem öğrenmesi hem de eğlenmesini arzu ediyoruz. Canlandırılarak öğretilen bilgiler çocuklar için daha kalıcı oluyor ve öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Keçiören ve Ankara'daki tüm çocuklarımızı oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.

Ücretsiz olarak sezon boyunca sahnelenecek oyunun Yönetmenliğini Sedat Aslan senaristliğini ise Serpil Altınok üsteniyor.​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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