Keçiören'de el emeği ürünler ziyarete açıldı

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) El Sanatları Sergisi açılışına katılan Başkan Turgut Altınok, “Yorulmak, yatmak yok, çalışmak üretmek var. Bu eserler sanat, kültür ve tarihimizin de birer yansıması, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Vatan sevgisi vatana hizmetle olur” dedi.

KEÇMEK El Sanatları Sergisi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Arife Polat Düzgün, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyer ve vatandaşların katılımıyla ziyarete açıldı.

“FIRSAT SUNUYORUZ”

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen serginin açılışında KEÇMEK’in 17 yıldır faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sanat ve kültürü yaşatmaya devam ediyoruz, bu kurslar vasıtasıyla vatandaşlarımız el becerisi kazanıp yeteneğini keşfederken istihdama da katkı sunabiliyor. Onlara bir fırsat sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da artıracağız. Aile ve ülke ekonomisine katkı sunmalı, her ev ve mahalleyi bir atölyeye dönüştürmeliyiz” dedi.

“ÇALIŞMAK, ÜRETMEK VAR”

‘Yorulmak, yatmak yok, çalışmak üretmek var’ diyen Altınok sözlerini şöyle sürdürdü: “Hat, tezhip, minyatür alanında eserlerin de yer aldığı sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, bu eserler sanat, kültür ve tarihimizin de birer yansıması, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Vatan sevgisi vatana hizmetle olur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak’ Güzelliklerin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması ve yaygınlaşması lazım.”

HİBELERLE DESTEK

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de bu kursların sanat öğrenmeye aracı olduğunu vurgulayarak, “Sadece öğrenmekle kalmayıp bunun üretimi ve pazarlamasını da yaparak istihdama, ekonomiye katkı sunmalıyız. Devletimizin kadın ve gençlere yönelik hibe ve destekleri var, bu destekler teşvik edici ve ekonomi için de önemli destekler” dedi.

POLAT: HİZMETE DEVAM

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de konuşmasında hizmetlerin devam edeceğine inandığını ve el emeği ürünlerin satılması için Belediyenin stantlarla da destek olduğunu söyledi.

Başkan Altınok ve protokol üyeleri, sergiyi gezerken eğitmenlerden bazı eserlerin detayı ile ilgili bilgi aldılar. Her bir eseri dikkatle inceleyen Altınok, emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere de tek tek teşekkür etti.

Halk Dansları Ekibinin folklor gösterisini beğeni ve dikkatle izleyen Altınok, finalde Türk bayrağı açan ekibin ellerini tek tek sıkarak övgüsünü dile getirdi.

Geleneksel el sanatları ve Türk İslam Sanatları türünde 39 branşta 624 eser, Estergon Türk Kültür Merkezinde 7 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.​