Keçiören'de el sanatları sergisi açılıyor

Keçiören’in sanat ve kültürel etkinliklerle adından söz ettirmesine azami özen gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) El Sanatları Sergisi ziyarete açılıyor.

ESTERGON'DA SERGİLENECEK

Geleneksel el sanatları ve Türk İslam Sanatları türünde 39 branşta eserlerin görücüye çıkacağı sergi, 3 -7 Eylül tarihleri arasında Estergon Türk Kültür Merkezinde ziyarete açılacak.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen sergide geleneksel el sanatları başlığı altında halı dokumadan, hasır sepet örücülüğüne, ıslak keçe yapımından cam mozaiğe kadar birçok branşta eser sergilenecek.

Türk İslam sanatları branşında ise Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Ebru, Kat-ı, Kaligrafi, Sedef Kakma, Gubari Hat ve Edirnekari türünde yapılan eserler sanatseverlerle buluşacak. Serginin en dikkat çeken eserlerinin ise deri işlemeciliğinden Göktürk alfabesiyle işlenmiş erkek kemeri, taş bebek branşında Osmanlı padişahları temalı eserler, ahşap rölyef branşında Ayasofya Camii eseri, cam mozaik branşında Zeugma (Çingene Kızı) temalı eser, Gubari hat branşında incir çekirdeğinden tesbih, resim branşında Mescidi Aksa’nın olması bekleniyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sergilerin sanata yönlendirmenin yanı sıra yeteneklerin ortaya çıkmasına da teşvik edici bir yanı olduğuna işaret etti.