Keçiören'de engelliler için özel kurslar başlıyor

Dezavantajlı kesimlere yönelik yaptığı örnek uygulamalarla takdir toplayan Keçiören Belediyesi engellilere özel kurslar açıyor. Engellilerin eğitimine yönelik faaliyetleri desteklediklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kültürel, sanatsal, sportif alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarını her zaman takdir ediyor, destek veriyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Danışma Merkezi 23 Eylül’den itibaren kurs kayıtları için başvuruları almaya başladığını duyurdu. Halk dansları, halk müziği korosu, görme- işitme engelliler Kur’an kursu, engelsiz ebeveyn okulu gibi toplam 4 branşta açılacak kursların Ekim ayı sonuna doğru başlaması planlanıyor.

İlk defa açılacak olan engelsiz ebeveyn okulunda engelli hakları konusunda bilgilendirme yapılırken, yaşamda farkındalık, aile içi dayanışma, ebeveyn tutumları, duygu farkındalığı ve duygu yönetimi konularında bilgiler verilecek.

Altınok "Her zaman yanlarındayız"

Herkesin bir engelli adayı olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Engelli vatandaşlarımıza özel kurslar düzenliyoruz. Engellilerimizin hem akranları ile zaman geçirmesini amaçlıyor hem de ailelerin bir nebze soluklanmasına vesile oluyoruz. Onlara acımak yerine ellerinden tutup, hayata daha sıkı sıkıya bağlanmaları için sosyal belediyecilik anlayışımız ile çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kültürel, sanatsal, sportif alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarını her zaman takdir ediyor, destek veriyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızı da kurslarımıza bekliyoruz.”​