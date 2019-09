Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...

Keçiörenli’lerin talep, öneri ve isteklerini dinlemek amacıyla geleneksel olarak Salı günleri düzenlenen “Halk Günü” buluşmalarına yönelik Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyor, her mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda proje üretmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Her Salı günü saat: 11.00 -16.00 arasında makamda gerçekleşen Halk Gününde Başkan Yardımcıları vatandaşların talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek not aldılar. Vatandaşlara çikolata ve kolonya ikramının yapıldığı, talep ve önerisini dile getiren vatandaşların evlerine kadar bırakıldığı Halk Gününe ilişkin Başkan Altınok, “Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Keçiörenli’lerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Her mahalleyi adım adım gezdiğini hatırlatan ve her mahallenin kendileri için aynı öneme sahip olduğuna vurgu yapan Altınok, "Keçiören 51 mahalleden oluşuyor. 51 mahalle bizim için hizmet açısından eşit, her mahallenin ihtiyaçlarını ince ince hesaplıyor ve o doğrultuda proje üretmeyi sürdürüyoruz” dedi.​