Keçiören'de ihtiyaç sahiplerinin evine belediye eli değiyor

“Sosyal belediyecilik” ilkesi ile hareket eden Keçiören Belediyesi, hasta, yaşlı, engelli, kimsesiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin ev temizliğini yaparak huzurlu, sağlıklı ve rahat bir yaşam alanı sunuyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı belediye ekipleri, evlerin süpürüp silinmesi, toz alınması, camların, kapı ve çerçevelerin temizlenmesi, beyaz eşyaların temizliği, mutfak, tuvalet ve banyonun genel temizliği ile balkonların yıkanması görevini yerine getirerek evleri pırıl pırıl teslim ediyor. Verilen hizmetten memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da bol bol dua ediyor.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Temizlik ve bakım hizmetinde görevlendirilen personeller titizlikle seçiliyor. Bakım ve temizlikten sorumlu ekip, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar birçok hizmetle yaşlı ve yatalak konumdaki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Evde tespit edilen eksikler anında giderilerek yaşlılar için ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Bakım ve temizlik çalışmasının ardından hizmet alan vatandaşların yüzleri gülüyor.

“YÖNÜMÜZÜ MİLLETİMİZE ÇEVİRDİK”

“Özellikle ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, onlara gerekli ilgi ve alakayı göstermek, toplum olarak hepimizin sorumluluğu” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla, gerek ev ziyaretlerimiz sırasında gerekse sokakta vatandaşlarımızla hasbihal ederek gönüllere dokunmayı başardık. Göz nereye bakarsa, gönül oraya akarmış; gönül nereye akarsa ayak oraya koşarmış. Biz yönümüzü milletimize çevirdik, ayaklarımız bizi hep onlara götürdü” diye konuştu.

Yaşlılara ve kimsesizlere merhametle yaklaşmanın İslam dininin bir gereği olduğunu da söyleyen Başkan Altınok, “Merhamet ve tevazu kanatlarını yaşlılarımızın üzerine germemiz gerektiğini emreden yüce dinimiz, yaşlılarımızın bakımından ve mutluluğundan bizleri sorumlu tutuyor. İnsan olmanın bir gereği olarak onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. Evlerinin temizliğinden çamaşırlarının yıkanmasına kadar kişisel bakımlarından ev tadilatlarına kadar bütün hizmetleri gönülden veriyoruz. İhtiyaç sahibinin kim olduğuna bakmaksızın el uzatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.​