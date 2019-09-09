Keçiören'de ilaçlama seferberliği

Keçiören Belediyesi ilaçlama ekipleri ilçe genelinde 51 mahallenin tamamında ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ekiplerimiz her mahalleyi haftada 2 sefer gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor” dedi.

Karasinek, sivrisineklere karşı larva ve uçkun ilaçlaması, haşere ilaçlaması, kemirgenlerle mücadele amacıyla araçüstü sisleme, kanal sisleme, püskürtme, sırt pompası gibi uygulama yöntemleriyle granül, tablet, pasta, sıvı süspansiyon formlarda ilaçlar kullanılıyor.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çöp konteynerlerinde karasinek larvasına karşı özel bir çalışma gerçekleştiriyor. Pazaryerleri, kamu kurumları, camiler, okullar, yıkılan gecekonduların çevreleri de titizlikle ilaçlanıyor.

LARVA MÜCADELESİNE DEVAM

Özellikle larvaların üreme alanı olan su birikintileri ve Gümüşdere civarında, sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan larva ilaçlaması da devam ediyor.

Larva ve uçkun olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen mücadelede larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesi amaçlanıyor. Larva mücadelesiyle sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla sinekler uçmadan yumurta ve larva halindeyken etkisiz hale getiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının onayladığı ilaçlar kullanıldığını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımızın açık alanlarda rahatça zaman geçirmesi için mahalle ilaçlamalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerini de temizliği yapıldıktan sonra ilaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.