Keçiören'de konservatuar çalışmaları başladı

Sanatsal ve kültürel etkinliklerle kültürün merkezi olmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi’nde yeni dönem konservatuvar çalışmaları başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesi açısından onlara fırsat sunuyor” dedi.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yeni dönemde, yoğun bir katılımla Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, çocuk korosu çalışmaları ile ud, keman, bağlama, gitar, kanun kursları ücretsiz olarak başladı.

“GENÇLERİN SPOR VE SANATA YÖNELMELERİNİ DESTEKLİYORUZ”

Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyenleri bekleyen konservatuvar kayıtlarıyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesi açısından onlara fırsat sunuyor. Yıl içerisinde düzenlenen özel konserlerle de Keçiörenlilerimizle buluşuyorlar. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sanat ve spora yönelmesini destekliyoruz. Nitelikli zaman geçirerek burada hem sosyalleşiyor hem de sanat icra ediyorlar" ifadelerini kullandı.