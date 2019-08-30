Keçiören'de mahalle konakları ücretsiz hizmet verecek
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mahallelerin kaynaşmaları, dayanışmaları ve özel günlerinde bir arada olmaları için hizmet veren mahalle konaklarından bundan böyle ücret alınmayacağını duyurdu.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mahallelerin kaynaşmaları, dayanışmaları ve özel günlerinde bir arada olmaları için hizmet veren mahalle konaklarından bundan böyle ücret alınmayacağını duyurdu.
Mahallelinin düğün, nişan, cenaze, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık eden 12 mahalle konağından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok göreve geldiğinden bu yana ücret alınmıyor.
KONAKLARA TALEP ARTTI
Kına, sünnet, mevlid, taziye, söz, nişan, doğum günü başta olmak üzere birçok etkinliğin yapıldığı mahalle konaklarının ücretsiz olması vatandaşı sevindirirken, ilgi ve talep de arttı.
Mahalle kültürünü yaşatan, insanları şehir yalnızlığına mahkum etmeden birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olmalarını sağlayarak birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan mahalle konaklarının ücretsiz olmasına ilişkin Başkan Turgut Altınok şunları söyledi:
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