Keçiören'de mesleki kurslar için kayıt zamanı...

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (KEÇMEK) kayıt işlemleri başladı. KEÇMEK’lerde yeni dönemin hayırlı – uğurlu olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurslar sosyalleşmeye, arkadaşlık ilişkileri kurmaya vesile olmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren ve bireylere artı değer kazandıran KEÇMEK kurslarından isteyen herkes ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 2 -20 Eylül arası 14 kursa merkezine başvurularını yapabilecekler, ayrıca kurumsal web sayfası üzerinden de online olarak başvurabilecekler.

Emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayan 14 tane kurs merkezinde yaklaşık 70 branşta kurs açılacak.

İLK KEZ SEDEF KAKMA

Bilişim teknolojileri, iğne oyası, giyim, amigurumi (dolgu oyuncak bebek yapımı), step, aerobik, plates ve zumba en fazla ilgi gören kurslar olurken, bu sene ilk sedef kakma branşında da kurs verilecek.

Yaklaşık 8 bin kursiyerin eğitim almasının planlandığı KEÇMEK’lerde yeni dönemin hayırlı – uğurlu olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurslar sosyalleşmeye, arkadaşlık ilişkileri kurmaya vesile olmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor. Hatta vatandaşımıza iyi bir terapi aracı da oluyor. Kurslar sonrası çoğu vatandaşımız kendi iş yerini açıp, internet üzerinden de satış yapıyor, bu da bizleri ayrıca memnun ediyor. Öğrenmenin yaşı da sonu da yok. Bunun en güzel örneği burada sergileniyor, her yaş grubundan vatandaşımız bu kurslardan faydalanıyor” dedi.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ YAŞATILIYOR

Bilgi ve becerisini geliştirmek isteyenleri herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın bekleyen KEÇMEK'ler, eğitimin yaşam boyu devam ettiğinin de adeta göstergesi oluyor.

Usta - çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda birleştiren KEÇMEK’lerde, sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans gibi organizasyonlar da gerçekleştiriliyor.