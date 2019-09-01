Son Dakika
Günün Özeti
İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi
Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama
O teröristler PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı
10 bin İstanbullu Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ni izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da toplu açılış töreninde konuştu
Galatasaray taraftarı akın akın havalimanında!
Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü

Keçiören'de mesleki kurslar için kayıt zamanı...

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (KEÇMEK) kayıtları başladı. Belediye Başkanı Turgut Altınok yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ankara Haberleri 01.09.2019, 17:18 Ramazan Durmuş
Keçiören'de mesleki kurslar için kayıt zamanı...

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının (KEÇMEK) kayıt işlemleri başladı. KEÇMEK’lerde yeni dönemin hayırlı – uğurlu olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurslar sosyalleşmeye, arkadaşlık ilişkileri kurmaya vesile olmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor” dedi.

Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren ve bireylere artı değer kazandıran KEÇMEK kurslarından isteyen herkes ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 2 -20 Eylül arası 14 kursa merkezine başvurularını yapabilecekler, ayrıca kurumsal web sayfası üzerinden de online olarak başvurabilecekler.

Emeği üretime dönüştürerek bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayan 14 tane kurs merkezinde yaklaşık 70 branşta kurs açılacak.

İLK KEZ SEDEF KAKMA 

Bilişim teknolojileri, iğne oyası, giyim, amigurumi (dolgu oyuncak bebek yapımı), step, aerobik, plates ve zumba en fazla ilgi gören kurslar olurken, bu sene ilk sedef kakma branşında da kurs verilecek.

Yaklaşık 8 bin kursiyerin eğitim almasının planlandığı KEÇMEK’lerde yeni dönemin hayırlı – uğurlu olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kurslar sosyalleşmeye, arkadaşlık ilişkileri kurmaya vesile olmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor. Hatta vatandaşımıza iyi bir terapi aracı da oluyor.  Kurslar sonrası çoğu vatandaşımız kendi iş yerini açıp, internet üzerinden de satış yapıyor, bu da bizleri ayrıca memnun ediyor. Öğrenmenin yaşı da sonu da yok. Bunun en güzel örneği burada sergileniyor, her yaş grubundan vatandaşımız bu kurslardan faydalanıyor” dedi.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ YAŞATILIYOR

Bilgi ve becerisini geliştirmek isteyenleri herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın bekleyen KEÇMEK'ler, eğitimin yaşam boyu devam ettiğinin de adeta göstergesi oluyor.

Usta - çırak ilişkisinin öğretilerini modern eğitim sistemlerinin ilke ve prensipleri doğrultusunda birleştiren KEÇMEK’lerde, sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra; sergiler, seminerler, fuarlar, yayınlar, yarışmalar, panel-konferans gibi organizasyonlar da gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #keçiören belediyesi #başkan turgut altınok #KEÇMEK #Mesleki kurslar #Kayıt zamanı
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@