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Keçiören'de Millet Kıraathanesi Gece 24.00’e Kadar Hizmette

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla ve vatandaştan gelen yoğun talep doğrultusunda Millet Kıraathanesi artık gece 24.00’e kadar hizmet verecek.

Ankara Haberleri 15.08.2019, 10:04 Tuğçe Hanım
Keçiören'de Millet Kıraathanesi Gece 24.00’e Kadar Hizmette
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla ve vatandaştan gelen yoğun talep doğrultusunda Millet Kıraathanesi artık gece 24.00’e kadar hizmet verecek.

Fatih Kütüphanesi’nin alt katında özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören Millet Kıraathanesi’nde ücretsiz wi-fi, bilgisayar, kütüphane, ücretsiz çay, poğaça gibi hizmetler sunulurken günde ortalama 150 kişi bu hizmetlerden faydalanıyor.

Hafta sonu yoğunluğun iki katına çıktığı kıraathaneye gelen Ali Yıldız (32), “Millet Kıraathanesi eskiden saat 21.00’de kapanıyordu, bizim gibi geç saatte işten çıkanlar bu hizmetten yararlanamıyordu. Çok şikâyetçiydim bu durumdan. Turgut Başkanımız sağ olsun, şimdi gece 24.00’e kadar açık. Hatta o kadar minnettarım ki CİMER’e sırf bu minnettarlığımı yazacağım” ifadesini kullandı.

Haftanın 7 günü sabah 08.00 gece 24.00 arası hizmet veren Millet Kıraathanesi’nin müdavimlerinden Remzi Tuna da (48), “İki oğlum ile birlikte hem Fatih Kütüphanesi’nin hem de buranın müdavimiyiz. Ben öğretmenim, burada nezih, konforlu ve sakin bir ortamda okumalarımı yapıyor, önemli notlarımı alıyorum, 3 aydır düzenli olarak geliyorum, çok memnunum” dedi. Kıraathanelerin eskiden eğitici ve öğretici bir tarafı olduğuna ama zamanla kahvehane olarak anıldığına dikkat çeken Tuna, sözlerini, “Şimdi yeniden öğretici, eğitici bir yere dönüştü, bir kültür havzası olduğu anlaşıldı, haftanın 7 günü saat 24.00’e kadar hizmet vermesi de bizleri ayrıca mutlu etti” diyerek tamamladı.

Elif Pekbilek de (21), kıraathanenin özellikle güvenli, nezih, ferah bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler için ideal olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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