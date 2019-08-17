Keçiören'de Nöbetçi Kütüphane Uygulaması Başlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından açılan ve 22 yıldır Keçiören’in en büyük kütüphanesi olarak hizmet veren Fatih Kütüphanesi, artık haftanın 7 günü gece 24.00’e kadar açık olacak.

Vatandaştan gelen taleplerin birinci öncelik olduğunun altını her fırsatta çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla, yaklaşık 23 bin kitabın bulunduğu Fatih Kütüphanesi gece 12’ye kadar hizmet verecek. 1997 yılından beri Keçiören’in ilk ve en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Fatih Kütüphanesinin 9 bin 920 üyesi bulunurken, raf sıralarının konularına göre ayrılması da üyelerin aradığı kitabı kolaylıkla bulmasını sağlıyor. Öncesinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphanenin Başkan Altınok’un verdiği talimatla gece 24.00’e kadar açık olması kullanıcıları sevindirdi.

En çok okunan kitaplar, yaş ve öğrenim durumu istatistikleri gibi birçok verinin dijital ortamda takip edildiği merkezi konumdaki 3 katlı kütüphane, ders çalışmak isteyen öğrenciler tarafından da tercih ediliyor. Kullanılamayacak kadar yıpranmış kitaplar ise geri dönüşüme kazandırılıyor. Yıllık ortalama ziyaretçi sayısının 53 bine ulaştığı ve üyeler tarafından günlük alınan kitap sayısının ise ortalama 170 adet olduğu kütüphaneyle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Özellikle çiçeklerimizin, meleklerimizin ve gençlerimizin donanımlı bir dünya insanı olarak yetişmeleri için eğitime dair her konu bizim önceliğimiz. Fatih Kütüphanemiz zengin kitap kaynağı ile ders çalışmak isteyen evlatlarımız için nezih, güzel bir ortamda artık gece 24.00’e kadar açık olacak” dedi.