Keçiören'de organik tarım seferberliği

‘Keçiören, Ankara`nın doğal ürünler üretim ve satış merkezi olacak’ vaadi için kolları sıvayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla saha gezileri başladı.

Keçiören Belediyesi’nin girişimleriyle organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve daha iyi şartlarda tarım ve hayvancılık yapılması için Bağlum Bölgesi Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler mahallerinde ön incelemeler yapıldı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un da katıldığı saha gezilerinde her köydeki muhtar ve çiftçilerle istişare içinde olunurken, planlamalar ve hedefler de paylaşıldı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Veysel Çetin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Ankara Koordinatörü Güzin Oyma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden öğretim üyeleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yetkililer ve Keçiören Belediyesi’nden ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleşen inceleme gezilerinde projenin ilerleyen günlerde eğitim ayağının da başlayacağı bilgisi verilirken, tarım ve kırsal kalkınmanın desteklerine dair bilgilendirmeler de yapıldı.

HEDEF DOĞAL ÜRÜN MERKEZİ OLMAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe tarım müdürlükleri ve Ankara Ziraat Fakültesi ile iş birliği içerisinde organik tarıma teşvik edileceğini ve Keçiören’in doğal ürünler merkezi olacağını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları ifade etti:

“Destek verilecek mahallelerimizde denetimi Belediyemize ait olmak üzere süt, yumurta, peynir, tereyağı, tandır ekmeği, tarhana, erişte, turşu, reçel, bal gibi Anadolu coğrafyasına has sağlıklı ve doğal gıdaların üretilmesi, ilave olarak bu ürünlerden sadece Keçiörenli’lerin değil, Belediyemizin satış stratejileriyle tüm ihtiyaç sahiplerinin faydalanması sağlanacak. Burada yetiştirilen ürünlerin tanıtımını satışını yine işbirliği içerisinde yapacağız. Bu projemizi köy ortamında hayata geçirerek Keçiören`e bağlı Bağlum Bölgesine katma değer katacağız.”