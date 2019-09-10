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Keçiören'de personelle iletişim semineri

​Keçiören Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek için personele yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Ankara Haberleri 10.09.2019, 10:24 Ramazan Durmuş
Keçiören'de personelle iletişim semineri

Keçiören Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek için personele yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, belediye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Sevim Balcı ve Sosyal Çalışmacı Aylin Alkan Koç tarafından  “Etkili iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü”  konularında verilen eğitim personel tarafından da beğeni ile karşılandı. “Değiştirebileceğiniz tek kişi kendinizsiniz” ana mesajının verildiği eğitim seminerinde teorik bilginin yanı sıra personel, uygulamalı eğitime de katıldı.

Keçiören Belediyesi olarak belli aralıklarla çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Belediye personelimizin vatandaşlarımıza yönelik her türlü hizmeti en iyi şekilde verebilmesi için farklı konularla ilgili eğitim seminerleri veriyoruz. Konusunda uzman kişilerce verilen seminerler ile hem personelimiz bilinçleniyor hem de Keçiörenli’lere daha kaliteli ve iyi bir hizmet sunuyoruz" dedi.

Daha önce de ‘Afet Bilinci ve Yangında Tahliye’ ve ‘Güvenli Sürüşün Temel Kuralları’ konulu eğitim verdiklerini vurgulayan Başkan Altınok, hizmet içi eğitimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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#keçiören #keçiören belediyesi #turgut altınok #Personelle iletişim
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