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Keçiören'de sabah serinliğinde sıcak ikram

Keçiören Belediyesi’nin öğrencilere yönelik üniversite bölgeleri, hastane çevreleri ve iş yoğunluğunun bulunduğu merkezi noktalarda gerçekleştirdiği sıcak çorba dağıtımı büyük ilgi görüyor.

Ankara Haberleri 11.10.2019, 10:14 11.10.2019, 10:18 Ramazan Durmuş
Keçiören'de sabah serinliğinde sıcak ikram

Keçiören Belediyesi’nin öğrencilere yönelik üniversite bölgeleri, hastane çevreleri ve iş yoğunluğunun bulunduğu merkezi noktalarda gerçekleştirdiği sıcak çorba dağıtımı büyük ilgi görüyor.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün “Sıcak bir çorba, sıcak bir gülümseme” sloganıyla dağıttığı sıcak çorba ikramından çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a da teşekkürlerini iletiyorlar.

Başkan Altınok, “Öğrencilerimiz sıcak çorba ikramımızdan faydalanıyor ve çok da memnunlar. Ayrıca Ankara’daki hastanelerde acil önlerinde bekleyen vatandaşlarımıza da çorba ikramında bulunuyoruz, böylece yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. İşe gitme telaşında olan vatandaşlarımıza, şoför kardeşlerimize de çorbamızdan ikram ediyoruz. Günde 400 kişiye çorba dağıtıyoruz, vatandaşlarımız uygulamamızdan memnun olduklarını söylüyorlar, afiyet olsun" dedi.

Özellikle sabah öğününe pek önem vermeyen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan çorba dağıtımı, şifa aramak için Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınları için de büyük önem taşıyor.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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