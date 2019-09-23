Keçiören'de "Sonbahar Akşamları" bir başka geçiyor

Keçiören’in yaşayan bir şehre dönüşmesi noktasında sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısını ve niteliğini artıran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sonbahar Akşamları Konserleri’nin üçüncüsünde de yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sancaktepe Pazaryerinde Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Sancaktepe mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen Sonbahar Akşamları Konserine AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte katıldı.

“YURT DIŞINDA DEĞİL KEÇİÖREN’İN SOKAKLARINDA GEZİYORUZ”

Başkan Altınok, 1994’te Keçiören Belediye Başkanı olduğundan bu yana Keçiören’i değiştirmek için çaba sarf ettiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Belediye Başkanı olduğumda 30 yaşındaydım, Keçiören gecekondu deryasıydı, 6 haneden 5’i gecekonduda yaşıyordu. Bana ‘Ne yapabilirsin’ dediklerinde ‘Bu şehri insanca yaşanacak bir şehir haline getireceğiz, altyapı, üstyapı, spor alanları ile konforlu ve modern bir hayat yaşayacaksınız’ dedim. Şimdi yine parkları, pazarları, sokakları ile huzurlu ve güvenli bir kent için gece 03.00 – 05.00’lere kadar geziyorum. Kuruşuna kadar ne varsa hizmete harcıyoruz, buralar yeme-içme makamı değildir, yurt dışlarında değil Keçiören’in sokaklarında geziyoruz.”

ALTINOK’TAN MAHALLELİYE MÜJDELER

Konuşması sık sık sık “En büyük başkan Turgut Başkan” tezahüratları ile kesilen Başkan Altınok, “İçerisinde düğün salonu, kütüphane, restoran olan bir kuleyi mahallemize kazandıracağız. Yine bu mahallelerimizin faydalanacağı fitness, yüzme havuzu ve aquapark yapacağız. Bu etkinliklerimize seneye de devam edeceğiz, müzik ruhun gıdasıdır. Sevinçler, üzüntüler, ayrılıklar ve sevdalar türkülerimizle yaşanır. Bugün de türkülerimiz bizleri anlattı. Rabbimin rızası ve milletimizin duasıyla hizmete, Keçiören'i şenlendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ÇETELERE, HAK YİYENLERE EYVALLAH ETMEDİK, ETMEYİZ”

Özellikle gençleri ve çocukları korumak için uyuşturucu ile mücadele edeceklerinin de altını çizen Altınok, “Mafya, baron, milletin hakkını yiyen kene ve çetelere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz, bunu herkes böyle bilsin” ifadelerini kullanarak büyük alkış aldı.

ÖMER FARUK BOSTAN İLE EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, eğlenceli yarışmalarla ve maskotların gösterileriyle hareketlenen gecede sahne alan Ankaralı yerel sanatçı Ömer Faruk Bostan’ın seslendirdiği popüler şarkılara izleyenler de zaman zaman telefonlarının ışıklarını açarak zaman zaman da misket oynayarak eşlik ettiler.

Yapılan çekilişle konseri izleyen ve sosyal medya hesabından Başkan Altınok’un takipçilerinden iki genç de bisiklet kazandı.​