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Keçiören'de tiyatro kurslarına başlanıyor

Keçiören’de kültür ve sanat etkinliklerinin artması ve çocuklara fırsatlar sunulması noktasına özel hassasiyet gösteren ve kış döneminde de tiyatro kurslarının devam edeceği müjdesini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm çocukları tiyatro kurslarına davet etti.

Ankara Haberleri 14.09.2019, 10:39 Ramazan Durmuş
Keçiören'de tiyatro kurslarına başlanıyor
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Keçiören’de kültür ve sanat etkinliklerinin artması ve çocuklara fırsatlar sunulması noktasına özel hassasiyet gösteren ve kış döneminde de tiyatro kurslarının devam edeceği müjdesini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm çocukları tiyatro kurslarına davet etti.

Çocukların sanatsal becerilerini güçlendirme, özgüvenlerinin artması ve sahne rahatlığı kazanmaları için ücretsiz tiyatro kursları açılıyor.  11 yaş üzeri çocukların katılacağı kurslar için 15 Ekim’e kadar Necip Fazıl Sahnesi’nde kayıtlar devam edecek.

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Sanatsal becerilerin fark edilmesiyle çocukların yetenekleri doğrultusunda geleceğine yön vermelerinin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızı her alanda yetiştirmeli ve eğitmeliyiz. Özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Nasıl bir nesil yetiştirirsek gelecekten de onu bekleyebiliriz” dedi.

Tiyatro kurslarında, diksiyon, drama ve beden dili eğitim verilmesi ve kursların hafta sonu olması planlanıyor.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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