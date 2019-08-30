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Keçiören'de tüm okullar yıkanıp temizlendi

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi' kapsamında eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala okulların bahçe ve çevresindeki yol ile kaldırımları deterjanlı suyla yıkadı.

Ankara Haberleri 30.08.2019, 14:00 Ramazan Durmuş
Keçiören'de tüm okullar yıkanıp temizlendi

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla 'Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi' kapsamında eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala okulların bahçe ve çevresindeki yol ile kaldırımları deterjanlı suyla yıkadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz ayları süresince cadde ve sokaklarda yapılan yıkama çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak eğitim faaliyetleri dolayısıyla okul bahçelerine taşındı. Halkın yoğun kullanım alanlarında yıkama ve temizlik çalışmaları yaptıklarını belirten temizlik müdürlüğü yetkilileri, okullarda çocukların daha temiz bir ortamda ders yapmalarını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma başlatıldığını aktardı.

DETERJANLI SU İLE YIKANDI

Okul bahçelerinin deterjanlı su ve vakumlu yol süpürme aracı ile yıkanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesiyle ilgili Başkan Turgut Altınok, “Başarı oranları her yıl artan evlatlarımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımıza 879 adet yağlı boya, 200 adet tavan, bin 544 adet de plastik boya yardımı yaptık. Çocuklarımızın geleceklerini hazırlamak adına gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetin yanı sıra bahçe temizliği, oyun alanlarının bakımlarını da periyodik bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha 2019 -2020 eğitim - öğretim yılında tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile eğitim camiasına hizmet veren tüm kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan temizlik çalışması için Başkan Altınok’a teşekkür eden okul idarecileri, desteğin her alanda sürdüğünü belirterek, "Sayın belediye başkanımızın okullara yaptığı katkıları biliyoruz kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandılar.

TOPYEKÛN TEMİZLİK

Öte yandan okul bahçeleri ve toplu kullanım alanlarında sık sık yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştiren Belediye ekipleri, Keçiören’in tüm mahalle ve sokaklarında da çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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