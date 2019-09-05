Keçiören'de yüzme motivasyon yarışması heyecanı

Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü yüzme branşı motivasyon yarışmaları sonuçlanırken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerin sporu bir yaşam biçimine dönüştürerek kötü alışkanlıklardan da uzak durmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, dünya standartlarındaki Etlik Olimpik Yüzme Havuzumuz emrinizde” dedi.

Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Yüzme Motivasyon ve Test Yarışmasına 120 sporcu katıldı. 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstü kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.

Sporcuların motivasyonunu artırmak için bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sporu sağlıklı ve konforlu yaşam için teşvik etmek oldukça önemli. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Gençler, belediyemizin bütün spor tesisleri size aittir. Bu tesislerimiz hizmetinizde ve emrinizdedir. Devletimizin ve milletimizin varisleri sizsiniz, geleceğimizsiniz, ilerde bu makamlara sizler gelecek, sizler bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda” dedi.

Altınok, yeni şampiyonlukların sözünü alarak, “Gençler; eğer inanırsanız, Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında başarılar kazanır, gururumuz olursunuz, inanmak başarının yarısıdır” ifadesini kullandı.