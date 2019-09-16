Keçiören'deki sosyal tesislere Ankaralılardan büyük ilgi var

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini her fırsatta vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye bağlı tesislerden faydalananların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.

Keçiören Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mahalle konakları, düğün salonları, spor tesisleri ve Deniz Dünyası’ndan faydalananların sayısı son 1 yılda 464 bin 603 kişiye ulaştı.

DÜĞÜN SALONLARINDAN 252 BİN 657 KİŞİ FAYDALANDI

Başkan Altınok’un Belediyeye bağlı Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç düğün salonlarında evlenen ve maddi durumu yetersiz çiftlerden ücret alınmayacağını duyurmasının ardından talep de arttı. 2 bin 450 kapasiteli ve 467 programın yapıldığı düğün salonlarından faydalananların sayısı 190 bin 657’ye ulaşırken, yılsonuna kadar olacak 152 program sonucu bu sayının 252 bin 657 olması bekleniyor.

Kına, sünnet, mevlid, taziye, söz, nişan, doğum günü başta olmak üzere birçok etkinliğin yapıldığı 12 mahalle konağından faydalananların sayısı ise 83 bin 710’a çıktı. Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ücretsiz olan konaklarda yılsonuna kadar 1.010 programın yapılması ve 141 bin 340 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

YAZ DÖNEMİ BOYUNCA AQUA PARKLAR DOLDU TAŞTI

Aktepe, Kalaba, Etlik, Mevlana ve Abdurrahim Karakoç Spor Merkezlerine ise 14 bin 803 üye ve kursiyer kayıt yaptırdı, bu tesislerdeki aktif üye sayısı ise 5 bin 876 oldu. Yaz dönemi boyunca büyük ilgi gören aqua parklardan ise 18 bin 500 çocuk faydalanırken, bin 500 çocuk da Başkan Altınok’un hediyesi olarak aqua parklarda serinledi.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı okyanuslardan gelen değişik türdeki balıklarla doğa ve doğal yaşam konusunda eğitici bir rol üstlenen Deniz Dünyası’nı ise 37 bin 300 kişi gezdi.